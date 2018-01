Hjort hang fast under trailer i 4-5 kilometer

Nyheter

Det er leder av viltnemnda i Rauma, Per Egil Solli-Mork, som forteller om dyretragedien og den uhyggelige hendelsen som fant sted forrige uke.

– På fylkesveg 64 forbi Holmemstranda var det en trailersjåfør som traff en hjort. Han stoppet traileren og kikket etter dyret, men såg ikke spor etter det. Han trodde da at dyret hadde klart seg, satte seg inn i traileren igjen og meldte fra om sammenstøtet før han kjørte videre mot Åfarnes, sier Solli-Mork.

På tur videre mot fergekaia slo ikke sjåføresn seg helt til ro med tanken på at dyret var kommet velberget fra sammenstøtet. Mens han ventet på fergekaia gikk han derfor ut av kjøretøyet på nytt for å se etter spor av dyret.

– Da han kom ut merket han at hjorten hadde satt seg fast på traileren og hang død under traileren, forteller lederen av viltnemnda.

– Akkurat hvor påkjørselen skjedde kunne ikke føreren gi greie for, men etter eller annet sted ved Sandnes på Holmemstranda trodde han. Dermed er det klart at hjorten hang fast på traileren i 4-5 kilometer før den blei befridd fra traileren på fergekaia på Åfarnes. Det vakte ikke så rent lite oppmerksomhet at det lå en hjort på fergekaia, før den ble fjernet på morgenkvisten, sier Solli-Mork.

Det er på strekningen forbi Holmemstrand skiltet og informert om at det er en del kryssende hjort, særlig i nattesmørke. Solli-Mork oppfordrer alle som kjører på strekningen til å følge skiltingen.