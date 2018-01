Branntiløp i bolig på Årø i morgentimene mandag

Nyheter

Ved 05-tida mandag morgen meldte politiet om kraftig røykutvikling fra en bolig i Årødalen. Branntiløpet ble slukket, og boligen ble gjennomsøkt av personell fra brannvesenet. Etterslukking og ventilering av boligen ble gjennomført.

– Vi fikk inn meldinga ganske nøyaktig klokka 05.00 av en forbipasserende. Vedkommende observerte kraftig røyk og flammer fra ei lita hytte eller fritidsbolig like ved rundkjøringa ved flyplassen. Det veltet en del røyk ut av alle vindu. Men det viste seg av røyken ble drevet østover av vinden, og at det ikke var fare for spredning til andre bygninger i nærheten. Derfor ble det ikke satt i gang evakuering, forteller operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

Ifølge operasjonsleder var brannvesenet raskt på stedet.

– De fikk slukket brannen rakst, og satt i gang ventilering. Brannvesenet er fremdeles på stedet, sier Bratland.

Han opplyser at hytta raskt ble gjennomsøkt, og at det ikke var personer til stede. Bratland forteller at det heller ikke ble påtruffet personer i nærheten.

Det er for tidlig å si hva som er årsak til brannen.