– Pedofile har bedre personvern enn Giske

Til Dagens Næringsliv sier Leirtrø at hun har vært bekymret for Giskes helse på grunn av det hun kaller et lite nyansert mediekjør og netthets. Hun trekker fram bruken av anonyme kilder og omtaler det som stygt av mediene og mener han har fått mer press enn hva som er rimelig.

– Når hele Norge tror at vedkommende er en voldtektsforbryter uten at det foreligger en politianmeldelse, så blir bildet ganske feil, sier Kirsti Leirtrø.

– Pedofile har et større personvern enn det Trond Giske har hatt i denne saken, sier Leirtrø, som ble valgt inn på Stortinget i høst og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Støre: – Dokumentasjonen underbygger varslernes historie – Dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om varslersakene som førte til at Trond Giske trakk seg som nestleder.

Lederen i Aps kvinnenettverk i Rogaland, Siv-Len Strandskog, vil ikke kommentere utsagnet fra Leirtrø.

– Sånne uttalelser vil jeg ikke engang uttale meg om. Det kan jeg godt bli sitert på. Det er helt unødvendig å argumentere slik, vi må holde oss unna en slik type debatt, sier Strandskog til avisen.

