Vinden utløste bilalarm i Molde

Cora har foreløpig ikke gitt noe merarbeid for politiet i Møre og Romsdal.

– En bil utenfor ei bilforretning i Molde fikk utløst alarmen på grunn av mye vind. Ellers har det vært veldig stille så langt. Det er ikke noe som er meldt inn til oss i hvert fall, sier Tor Andre Gram Franck til Rbnett.

– Har dere ekstra bemanning søndag med tanke på uværet?

– Vi har gjort noen små tiltak, men har normal bemanning per nå. Det virker egentlig å være forbi og over for vår sin del.

Uværet har stoppet flere ferjesamband Også flere veger og fjelloverganger er stengt på grunn av uværet Cora.