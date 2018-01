Uværet har stoppet flere ferjesamband

Nyheter

Oppdatering klokka 12: Meteorologisk institutt melder at det verste uværet er over for Møre og Romsdals del. Men for Trøndelag og Helgelandskysten er det fortsatt svært kraftig vind.

To ferjesamband i Møre og Romsdal var stengt på grunn av uværet.

«Utasundsferja» i sambandet Småge-Orta-Ona-Sandøy-Finnøya var innstilt søndag morgen. Men fra klokka 11.40 gikk sambandet som normalt igjen, melder Torghatten Nord. Ferjestrekninga Sandvika-Edøya på Nordmøre ble også innstilt søndag morgen og formiddag.

Ekstremværet Cora: Orkan på Trøndelagskysten Vinden har økt til orkan langs kysten av Trøndelag. Mellom klokken 12 og 13 ble det målt en middelvind på 36,2 meter i sekundet på Sklinna fyr på Leka.

Vinden utløste bilalarm i Molde Politiet: – Ellers har det vært veldig stille så langt.

Rett før klokka ni søndag morgen ble det også meldt at sambandet mellom Kvanne og Rykkjem i Sunndal er innstilt. Også i Trøndelag er en rekke ferjesamband innstilt.

Hurtigbåten fra Kristiansund til Trondheim klokka 12.00 ble også innstilt på grunn av værforholdene. De reisende blir henvist til neste avgang, klokka 16.15. Også motgående rute, fra Trondheim klokka 12.10 ble innstilt.

Stengte veger

Vegtrafikksentralen Midt-Norge melder også at noen vegstrekninger er stengt. Fylkesveg 655 Norangsdalen, på strekningen Ørsta-Tryggestad, ble stengt allerede lørdag kveld. Vegen åpnes ikke før uværet har passert. Ifølge en melding fra Vegtrafikksentralen søndag klokka 14.35 vil vegen være stengt hele dagen. «Ny vurdering vil bli tatt i morgen», heter det der.

E39 på strekningen Vinjeøra-Valsøya er nå også stengt på grunn av dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold. Det melder Vegtrafikksentralen klokka 08.49 søndag morgen.

Det meldes også om vanskelige kjøreforhold over Ørskogfjellet på grunn av stort snøfall. Her ble bililstene oppfordret til å vente på brøytebil før de kjører over fjellet. Klokka 11 gikk imidlertid trafikken som normalt over Ørskogfjellet.

Vegvesenet ba folk la bilen stå søndag formiddag i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland på grunn av ekstremværet Cora.

Utenfor Møre og Romsdal

På riksveg 13 over Vikafjellet er det innført kolonnekjøring på grunn av uvær. Det samme gjelder riksveg 7 over Hardangervidda.

Strynefjellet er søndag morgen stengt på grunn av sterk vind og rasfare, melder politiet i Innlandet.

Også fylkesveg 773 over Steinfjellet i Namsskogan kommune og fylkesveg 50 Hol-Aurland i Buskerud og Sogn og Fjordane er stengt på grunn av uvær.

Flyavganger innstilles

På Værnes er foreløpig to SAS-avganger innstilt som følge av uværet.

– To avganger er innstilt i forbindelse med Cora. Vi har lagt ut informasjon på nettsidene om at det kan komme forstyrrelser i flytrafikken på grunn av ekstremværet, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til Adresseavisen.

Avgangene det gjelder er SK351 til Oslo klokken 10.30 og SK4159 til Bergen klokken 12.05.

Ved Molde lufthavn Årø, er det foreløpig ikke meldt om forsinkelser eller innstillinger. Første avgang fra Molde, SAS-flyet til Oslo klokka 11, gikk som normalt. Første ankomst er Norwegians fly fra Oslo klokka 15.

Ved Ålesund lufthavn Vigra gikk flyene også som normalt, får Rbnett opplyst.

Foreløpige observasjoner

Meteorologisk institutt sendte søndag morgen ut følgende Twitter-melding om ekstremværet Cora: