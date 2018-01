Reinsfjell: Kast på 42 meter i sekundet. Men nå er faren over

Nyheter

Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved værvarslinga på Vestlandet, forteller til Rbnett klokka 12 at ekstremværet er over for Møre og Romsdals del.

Uværet har stoppet flere ferjesamband Også flere veger og fjelloverganger er stengt på grunn av uværet Cora.

Ørskogfjellet: – Vent på brøytebilen Vegtrafikksentralen med klart råd til bilister.

Har roet seg

– Det har gått over til stiv kuling på kysten, sterk kuling i nord, og noe kraftig vind i fjella lengst nord i fylket. Dette vil også gradvis gå over, sier Livik.

Politiets operasjonsleder sier til Rbnett at de ikke har fått melding om at uværet har gitt skader.

– Vi har ikke fått rapport om noe hit til oss. Ikke så mye som et tre som har blåst over ende, sier Tor Andre Gram Franck.

Vinden utløste bilalarm i Molde Politiet: – Ellers har det vært veldig stille så langt.

Meteorologen mener dette skyldes vindretninga da det blåste som mest i Møre og Romsdal. Sørvest er det vanligste retningen når det blåser godt – dermed vil det heller ikke skje store skader.

– Slapp vi billig unna?

– Det blåste godt flere steder. På fyrstasjonene er det målt vindkast på opp mot 40 meter i sekundet. Ona hadde 28,7 meter i sekundet på det meste, det tilsvarer sterk storm. Svinøy fyr hadde 30,6 meter i sekundet. Det var mellom 7 og 8 på morgenkvisten det blåste mest her, sier Livik.

– Trøndelagskysten og Helgelandskysten vil få en mer nordvestlig vind, og de vil nok merke det bedre også inn i landet.

42 meter i sekundet

Den sterkeste vinden meteorologisk institutt registrerte i Møre og Romsdal, var på Reinsfjell i Gjemnes. Her var det vindkast på 42 meter i sekundet mellom klokka 09 og 10 søndag formiddag. Denne timen var det middelvind på 33,7 meter i sekundet ved målestasjonen på Reinsfjell.

Ekstremværet Cora er over i #MøreOgRomsdal. Her er en liste med utvalgte observasjoner av vind og vindkast fra uværet. pic.twitter.com/2lTifCJEIY — Meteorologene (@Meteorologene) January 7, 2018