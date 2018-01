Hva er historien bak byens mest mystiske kumlokk?

Nyheter

Nå tenker du kanskje at dette må være tidenes såkalte «agurk-sak» og at denne artikkelen kommer til å figurere på sider som liker å sette skråblikk på lokale mediers dekning. Men dette er et aldri så lite kumlokk-mysterium.

Mange av oss har gått veien fra Aker stadion og inn mot Storgata utallige ganger. Noen ganger med hodet hevet, andre ganger med blikket godt plantet ned i bakken. De mest observante av oss har lagt merke til noe som ikke stemmer i det som på kampdag er ei gågate. I Julsundvegen, mellom Aker stadion og Molde Fjordstuer, ligger nemlig noe som tilhører Oslo kommune. St. Hallvard med tre piler i den ene hånda og en møllestein i den andre. Et kumlokk fra hovedstaden.

I jakten på historien bak har Rbnett vært i kontakt med flere personer. Finnes det en slags utvekslingsavtale for kumlokk? Sendes de på kryss og tvers av landet, skulle en by eller et tettsted mangle et?

Svaret fra daglig leder i Molde vann og avløp kommer kontant.

– Nei, sier Bjarte Koppen.

– Noen må ha fraktet det hit

Han mener det er nærliggende å tro at noen må ha fraktet et kumlokk fra Oslo og plassert det der. Han forteller at de har et strengt regime på at det kun er kumlokk med Molde kommunes logo som skal benyttes i Molde. Men han synes påfunnet er veldig artig.

Han undres over hvor kumlokket som opprinnelig hadde sin faste plass ved Molde Fjordstuer har tatt vegen.

– Det er spennende. Et kumlokk veier rundt 40 kilo, så dette har ikke vært noen enkel jobb. De må ha lagt ned en stor innsats, humrer han.

Koppen forteller at de flere ganger har opplevd at noen har fjernet kumlokk uten å erstatte det, og beskriver det som veldig farlig.

– Detter du ned der kan det få fatale konsekvenser. Men det er første gang vi opplever at noen bytter om på kumlokkene. Vi kommer til å fjerne gjesten fra Oslo over helga, men det er ingen sure miner fraoss. Dette er bare artig, sier han.

Rbnett ble kjent med saka etter et tips. Tipseren nevnte at en mulig løsning kunne være fotball-relatert. Kanskje har kumlokket ankommet Molde i buss sammen med Vålerenga-supportere? Ønsker de å bruke det til å lage en mini-versjon av Akersgata i Molde?

Vi har vært i kontakt med talspersonen i Klanen, som undersøker saken blant supporterklubbens medlemmer.

Fortsettelse følger...