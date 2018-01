Nyheter

I Møre og Romsdal har vinden minket til nordvest stiv til sterk kuling på kysten. I Trøndelag og Helgeland har vinden minket til nordvest sterk kuling til liten storm på kysten, og vil minke ytterligere utover ettermiddagen og kvelden.

Sent søndag ettermiddag melder Meteorologisk institutt at ekstremværet Cora er svekket og ligger over Sverige. Derfra fortsetter stormsenteret østover samtidig som styrken avtar enda mer. Sent søndag kveld kommer stormen til Finland.