Nyheter

Søndag kveld ble det kjent at Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet etter flere varslingssaker. VG har snakket med stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Ap, Else-May Botten, som mener det er et riktig valg.

– Det er et klokt valg slik situasjonen har blitt. Det har vært et enormt press for han og hans familie, men også krevende for hele partiet. Jeg mener at Jonas Gahr Støre og ledelsen har håndtert saken godt, sier Botten til VG.