Trump: Jeg er et veldig stabilt geni

– Faktisk, gjennom hele livet, så har mine to største styrker vært at jeg er mentalt stabil og, liksom, skikkelig smart, skriver Trump på Twitter.

I den ferske boken «Fire and Fury» stiller medarbeidere i Det hvite hus spørsmål ved Trumps evne til å styre landet. Nå tar presidenten til motmæle på sitt vis, med tre Twitter-meldinger.

– Jeg har gått fra å være en veldig vellykket forretningsmann, til en topp TV-stjerne til president i USA (på første forsøk). Jeg tror det kvalifiserer ikke bare til smart, men til geni … og et veldig stabilt geni!

Utsolgt

Presidenten mener hans politiske motstandere har begynt å kritisere hans psykiske helse fordi påstandene om at medarbeiderne hans har samarbeidet med Russland, har vist seg å være «svindel». Tidligere president Ronald Reagan ble utsatt for lignende angrep, ifølge Trump.

I boka «Fire and Fury» av Michael Wolff blir Trump beskrevet som en ustabil person som er uskikket til å være president, noe alle rundt ham hevdes å være klar over. Presidenten selv mener «Fire and Fury» er full av løgner, og utgivelsen er blitt forsøkt stanset av Trumps advokater.

Men boken ble revet ut av butikkhyllene i Washington da den kom i salg fredag og har siden vært på alles lepper. Kritikere har stilt spørsmål ved Trumps lynne helt siden han kastet seg inn i presidentvalgkampen, men boka har utløst en ny debatt om Trumps mentale helse.

Forsvar fra Tillerson

Fredag så utenriksminister Rex Tillerson grunn til å erklære at han ikke har grunn til å stille spørsmål ved sjefens sinnstilstand.

Da CNN spurte ham om det stemmer at Trump har vanskelig for å konsentrere seg, ofte gjentar seg selv og nekter å lese bakgrunnsnotater, svarte utenriksministeren:

– Jeg har aldri stilt spørsmål ved hans mentale dugelighet, jeg har ikke hatt noen grunn til det, sa Tillerson, som i fjor ble nødt til å dementere påstander i mediene om at han hadde kalt Trump for en idiot.

«Keiser uten klær»

Forfatter Michael Wolff, som selv ikke er ukjent med kontroverser, siterer flere Trump-medarbeidere som sår tvil om presidenten er i stand til å styre USA.

– De sier alle at han er som et barn. Og det de mener med det, er at han har behov for umiddelbar bekreftelse. Alt handler om ham, sier Wolff til NBC.

Han mener leserne vil sitte igjen med et inntrykk av at «keiseren ikke har klær på og tror boken vil bidra til å felle Trump.

– Plutselig tenker folk overalt «Gud, det er sant, han har ingen klær». Det er bakgrunnen for inntrykket og forståelsen som til slutt vil avslutte dette presidentskapet, sier forfatteren i et radiointervju med BBC som gjengis av blant andre nyhetsbyrået Reuters.