Setter innbruddet i Eide i sammenheng med flere andre

Nyheter

Torsdag publiserte nettavisa opp.no en artikkel som omhandlet tjuveri fra flere hytter på Oppdal. Politiet i Trøndelag etterlyste en sølvgrå Nissan Navara pickup etter et av innbruddene. Den bilen ble funnet på området til Storvik maskin i Eide fredag morgen. Politiet setter nå innbruddene i sammenheng.

Tyveri fra Storvik maskin natt til fredag: Daglig leder kom på jobb til knust vindu Politiet etterlyser en sølvfarget Nissan Primastar.

– Jeg kan bekrefte at det er en sammenheng mellom innbruddene på Oppdal og innbruddet i Eide, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt uttaler til Opp.no at det er grunn til å tro at gjerningspersonene er i besittelse av våpen. Bratland bekrefter at våpen er blant de stjålne gjenstandene fra ei av hyttene på Oppdal.