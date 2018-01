Politiet har pågrepet to personer etter innbrudd i Eide

Nyheter

Fredag morgen meldte politiet om et innbrudd hos Storvik maskiner på Eide. Senere kom meldingen om at innbruddet ble satt i sammenheng med flere innbrudd på Oppdal.

Politiet etterlyste en sølvgrå bil av merket Nissan. Nå melder politiet at bilen er funnet, og at to personer er pågrepet.

– Kan dere si noe om omstendighetene rundt pågripelsen?

– De to personene ble pågrepet på Averøya. Vi er på langt nær ferdig med å etterforske, og vil ikke komme med flere opplysninger på nåværende tidspunkt. Men publikum trenger ikke lenger å være på utkikk etter bilen, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

– Var det konkrete tips som førte til pågripelsen?

– Pågripelsen var en kombinasjon av hjelp fra eksterne og godt politiarbeid, sier Bratland.