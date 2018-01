Norge har fått flere fiskere

Nyheter

– Det er svært gode nyheter at det også i år er flere som ønsker å bli fiskere. Veldig gledelig er det også at antallet kvinnelige fiskere øker, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Fiskeridirektoratets statistikk viser at det var registrert 6.136 fiskefartøy og 11.316 fiskere i Norge ved årsskiftet. Det innebærer en økning på 3,2 prosent i antall fiskefartøy, mens antall fiskere økte med 0,7 prosent fra året før.

Det er de minste fiskefartøyene, på under 11 meter i lengde, som øker i antall.

– Det er nok spesielt fisket etter leppefisk som har ført til flere registrerte fiskefartøy, sier seksjonssjef Anita Kjeilen Steinseide ved Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Det var registrert 310 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2017, mot 273 året før.

– Blant fiskere som har fiske som hovedyrke viser alderssammensetningen at 20 prosent er under 30 år og 21 prosent er 60 år og eldre. Disse andelene varierer ikke mye fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere, mens tendensen har vært motsatt for yngre fiskere, sier Steinseide.