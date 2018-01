Nyheter

Agnes C. Gundersen er konstituert som ny daglig leder i Møreforsking AS. fra 8. januar. Gundersen har vært ansatt i Møreforskning siden 1993, og ble daglig leder for Møreforsking i Ålesund i 2016, hvor hun vil fortsette ut konstitueringsperioden.

– Jeg har et sterkt engasjement for forskning og utvikling i regionen. I tett samarbeid med næringsliv og akademia gleder jeg meg til å videreutvikle Møreforsking sammen med eiere, styrene og ansatte, sier konstituert daglig leder Gundersen.