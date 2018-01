Fikk panikk og stakk av etter å ha fyllekjørt – må sone 45 dager i fengsel

Nyheter

Tidlig i januar møtte en mann i Romsdal tingrett tiltalt for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Siktede erkjente straffskyld i henhold til tiltalen. Mannen, som er bosatt i Molde, valgte å forklare seg i retten.

I juni 2017 var han på fisketur i romsdalsområdet, og hadde planlagt å overnatte på ei hytte i nærheten av elva hvor han fisket. Det ble endringer i planene, og mannen måtte overnatte på ei hytte et stykke unna. En kjøretur på cirka to kilometer.

Siktede hadde inntatt cirka fem og en halv liter øl før kjøreturen. Han var alene i bilen, og det var god sikt og fine kjøreforhold. Etter å ha kjørt de nesten to kilometerne fram til hytta, kom høyre bakhjul utenfor veien og traff et tre. Det resulterte i et trafikkuhell uten personskade, mens bilen fikk store materielle skader.

Mannen fikk panikk og stakk av fra stedet og dro til hytta. Etter en stund kom politiet til hytta, og siktede måtte avgi blåseprøve som ga positivt utslag.

Mannen dømmes til fengsel i 45 dager og må betale en bot på 65.000 kroner. Han mister også retten til å kjøre bil for alltid.