Skiløperne: Han har hoppet

De to skiløperne som tidligere onsdag kveld ble sendt ut for å se nærmere på sporene på toppen av fjellet, meldte rundt klokka 23.45 at de hadde nådd toppen. De fastslo at sporene viser at den savnede basehopperen i 20-åra har hoppet.

De melder på radioen til basen på Øytun at det er veldig glatt og at de må gå med stegjern.

Mannen de leiter etter skal være med i basehoppmiljøet i Molde som bruker vingedrakt i hoppingen. Politiet bekrefter at det er en lokal mann og at han gikk aleine opp på fjellet for å hoppe onsdag formiddag. Det var en kamerat fra hoppmiljøet som meldte fra til politiet da han ikke lengre fikk kontakt med ham onsdag ettermiddag.

Avslutter for kvelden

Helikopteret, som har deltatt i søket, fylte i 23-tida drivstoff i Molde for et siste søk. Den kjente basehopperen Tom Erik Heimen var med på dette søket. De undersøkte ei anna mulig flygerute enn den som oftest blir brukt fra Sør-Tussen, men gjorde ingen funn. Sea King-en returnerte deretter til Ørlandet. Hopperne fra Molde skal være de eneste som basehopper fra Sør-Tussen.

Ved midnatt avsluttes midlertidig leiteaksjonen, med unntak av politihundene med mannskap, som vil gjøre nye søk gjennom natta.

De øvrige mannskapene har fått beskjed om å møte til ny leiteaksjon klokka 8 torsdag morgen.

Eide: Sea King har avsluttet for natten og det vil bli startet søk med bakkemannskaper i morgen ved dagslys. 6 hundepatruljer fortsetter søk utover natten. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 3, 2018

Oppholdsvær

Det er kaldt, klart vær med måneskinn. Ved basen på Øytun er det 8 minus.

Det er meldt om fine værforhold i fjellområdet de neste par dagene. Det blir skyet, men oppholdsvær, lett bris og temperaturer rundt én minusgrad torsdag. Fredag vil temperaturen synke ned mot sju minusgrader, vinden vil øke til laber bris, men det vil fortsatt være oppholdsvær. Fra lørdag ventes det snø i området.