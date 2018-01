Savnet basehopper funnet omkommet

Nyheter

Politiet meldte sjøl på Twitter at mannen var funnet klokka 03:30 i Vasskordalen i Eide.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon onsdag kveld da en mann i 20-åra ble meldt savnet. Mannen skal ha tatt seg opp til fjellet Sør-Tussen i Fræna.

Mannen som ble meldt savnet ble funnet omkommet kl. 03:33. Han ble funnet i Vasskordalen av letemannskaper. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 4, 2018

Det meste av letemannskaper hadde avsluttet for kvelden, men det var fortsatt fire hundeekvipasjer og noen frivillige som fortsatte søket gjennom natta.

– Disse letemannskapene fant mannen i dalen. Det var svært krevende å finnen noen i terrenget, med mye snø og rasfare, sier operasjonleder Erik Mikaelsen hos politiet i Møre og Romsdal til Rbnett torsdag morgen.

To skiløpere ble sendt opp til toppen for å se etter spor på toppen av fjellet. De mente å se at den savna mannen har gjennomført et basehopp. Det bekrefter operasjonslederen nå etter at mannen er funnet.

– Mannen ble funnet omkommet, som følge av et basehopp. Omstendighetene rundt hva som har skjedd etterforsker vi videre, det er for tidlig å si hvorfor det gikk slik, sier Mikaelsen.

Mannen var i slutten av 20-årene og hjemmehørende i Møre og Romsdal. Hans pårørende er varslet.