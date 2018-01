Nyheter

Politiet i Trøndelag melder på Twitter torsdag kveld at det har vært innbrudd i flere hytter på Oppdal.

Innbruddene har skjedd i hytter i ei hyttegrend på Festa, ca en mil fra Oppdal sentrum i retning Molde.

Politiet opplyser at en bil er stjålet fra et firma like ved, og politiet ser en mulig sammenheng mellom innbruddene og tjuveri av bilden.

Bilen er en sølvfarget Nissan 4X4 med registreringsnummer AJ 53478.

Politiet ønsker tips på observasjon av bilen. Samtidig ber politiet om at forsiktighet må utvises.