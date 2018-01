Ulvemotstandere reagerer mot turtøyprodusent

Nyheter

Samarbeidet mellom Stormberg og WWF Norge – som er imot ulvejakt – har provosert både sauebønder og jegere.

WWF Norge gikk i fjor høst til søksmål mot staten for å få stanset den pågående ulvejakten, noe som tydeligvis provoserer flere av Stormbergs kunder. Mange av dem oppfordrer til boikott og sier de vil brenne og kaste alle klær fra Stormberg, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Stormberg dreier samarbeidet med WWF seg i hovedsak om å redde den utrydningstruede hubroen, men det har ikke fått ulvemotstanderne til å roe seg ned.

Stormberg, som eies av Steinar J. Olsen (47), er Norges største turtøyprodusent målt i antall solgte plagg årlig; rundt tre millioner. Olsen reagerer på den kraftige kritikken og boikottvarslene med å øke støtten til WWF.

Den årlige støtten på 400.000 kroner vil dermed øke til 800.000 fra neste år. For øvrig tar Olsen boikottvarslene med knusende ro.

«Jeg er overrasket over hvor sterkt enkelte reagerer når det gjelder samarbeid med en miljøorganisasjon som WWF, men jeg tror de aller fleste er enige i at vi har et ansvar for å ta vare på naturen vi alle setter pris på», skriver han i en epost til avisen.

Samtidig oppfordrer han de som vil boikotte Stormberg om å heller gi klærne til gjenbruk enn å kaste eller brenne dem.