Trafikkulykke på Lyngstad - to personer involvert

I 14.20-tida onsdag ettermiddag meldte politiet om ei trafikkulykke på Lyngstad i Eide kommune. To biler, og en sjåfør i hver bil, var involvert i ulykka. Det skal være snakk om mindre personskader, men større materielle skader, ifølge politiet.

Ulykka skjedde i krysset ved fylkesveg 276 og fylkesveg 64.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Jan Helge Kjøl, opplyser til Rbnett at det ikke er snakk om ei alvorlig ulykke, og at ingen av bilenes airbager ble utløst som følge av sammenstøtet. Ulykka skjedde i et t-kryss på Lyngstad. De to personene som var involvert i ulykka fremstår som uskadd, opplyser Kjøl.

Vegen var stengt en periode i forbindelse med bilberging.