To skiløpere er på veg opp til stedet

Nyheter

Rundt 40 personer er nå inne i Vasskordalen på vestsida av Sør-Tussen og leter etter den sakna basehopperen. To skiløpere er samtidig på veg opp på den 907 meter høge toppen for å se nærmere på fotsporene som tidligere i kveld ble sett fra helikopteret. Det var ikke mulig å konkludere sikkert om fotsporene ender på utsprangsstedet eller om de fortsetter videre ned fra fjellet uten at et utsprang har funnet sted.

Må vente på dagslyset

– Dette gjør vi for å innsnevre muligheten for morgendagens leting, sier innsatsleder Tor Anders Evensen til Romsdals Budstikke.

Det vil bli sendt inn folk i den bratteste delen av leteområdet når dagslyset kommer. Nå i kveld ser en fra innsatssenteret på Øytun lysene fra hodelykter som blinker på åskammen, i tillegg til helikopteret som svever over terrenget med en kraftig lyskaster.

Helikopterpilotene melder om veldig god sikt, men har så langt ikke funnet noe, meldte innsatsleder klokka 22.40.

– Opp til pilotene

Før midnatt vil alt terreng unntatt det bratteste under utsprangsstedet være gjennomsøkt av 40 personer med lys og hunder.

– Det blir nå opp til pilotene hvor lenge letingen vil pågå, sa Evensen da han orienterte ventende letemannskaper.