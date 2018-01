Regissøren: – Ingar i en av sine beste roller

Nyheter

Det sier regissør Henrik Martin Dahlsbakken om innsatsen til Ingar Helge Gimle i filmen «Rett vest», som får premiere fredag. Han legger til:

– Men Ingar makter det med stor verdighet og masse varme. Han er Norges svar på Dustin Hoffman og beviser det virkelig i denne filmen.

I «Rett vest» spiller Gimle karakteren Georg Margrethe som får et mentalt sammenbrudd og rømmer vestover med sønnen. De hiver seg i bilen med øya Ona som mål. Her planlegger nemlig Georg Margrethe å representere sin nylig avdøde kone i norgesmesterskapet i quilting.

Regissøren kan skilte med et imponerende stjernelag om bord. Ved siden av Gimle dukker kjenninger som Benjamin Helstad, Iben Akerlie, Anne Krigsvoll, Reidar Sørensen, Trine Wiggen, Ine Jansen, Henrik Mestad, Per Schaanning og Bente Børsum opp.

– Vi var en god gjeng som ønsket å jobbe sammen, ha det fint og gjøre hverandre bedre. Trygghet og tillit er nøkkelen. I tillegg castet jeg alle rollene veldig tidlig i prosessen, noe som gjorde at skuespillerne fikk være med å forme karakterene sine og få et større eierskap til prosjektet, sier regissøren – som forteller videre om handlingen i «Rett vest»:

– På veien møter de mange folk og komiske situasjoner, som både speiler og styrker dem. For meg handler filmen om at du må slippe ditt sanne jeg fri, før du klarer å slippe andre inn.

– Masse varme

Dahlsbakken har både skrevet, produsert og regissert filmen. Om bakgrunnen for prosjektet forteller han:

– Det er blanding av egne barndomsminner og fri fantasi. Det startet med en kostymeprøve vi hadde med Benjamin Helstad og Ingar Helge Gimle før min forrige film «CAVE», hvor de skulle spille far og sønn, men aldri har noen scener sammen. Jeg oppdaget den fine kjemien mellom dem, og fikk lyst å gjøre en hel spillefilm med Ingar og Benjamin som far og sønn. Etter en stund poppet ideen til «Rett vest» opp i hodet mitt, og jeg kastet meg rundt og skrev manuset, mens jeg castet filmen. Deretter gikk det fort fram til opptak.

Regissøren forteller at han vil skape god stemning og smil i salen – samtidig som han håper filmen berører på et emosjonelt plan:

– Det er en god del komiske situasjoner underveis, i tillegg til at handlingen har et større alvor i bunn. Det viktigste for meg er at folk går ut fra kinosalen med et stort smil rundt munnen, og med masse varme i hjertet. Det er vel det som definerer feelgood.

– Dønn jordnært

Regissøren er med på å åpne filmåret 2018 med «Rett vest», noe han synes er stas:

– Blant rekken av storfilmer, barnefilmer og superheltfilmer tenker jeg det er bra å starte året med noe som er dønn jordnært, genuint og gjenkjennelig.

– Det lages få norske feelgoodfilmer, som også er myntet på et voksent publikum, så jeg tenker at det er på høy tid, slår han fast. Og sier til NTB at det beste noen kan si om filmen hans er at den er «treffende og føles ekte» og at den «tar hverdagslivet og folk flest på kornet».

Dahlsbakken sier avslutningsvis at det ikke var bare lett å spille inn en roadmovie i månedsskiftet oktober/november, men at de var gode på å ta utfordringene med godt humør:

– Vi klarte det på tross av snø og glatte veier over fjellet. Jeg glemmer aldri da Ingar gikk inn på en kro på Dombås for å bestille seg kjøttkaker, iført parykk, sminke og fullt kvinneantrekk, som om det skulle vært det mest naturlige i verden – noe som også er vårt mantra i filmen. Folk fikk store øyne for å si det sånn.