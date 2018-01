Politiet ønsker tips etter fem hytteinnbrudd i Nesset

Nyheter

Denne lørdagsnatta ble dører og vinduer i hytter, uthus og naust brutt opp, og fiskeutstyr og verktøy ble stjålet, skriver politikontakt i Nesset, Anne Vike, i ei pressemelding. Det stjålne utstyret dreier seg blant annet om sneller, motorsag, aggregat og diverse håndverktøy. Det er også blitt stjålet en båtmotor og en tv.

Politiet skriver at det har blitt sikret videoer fra innbruddet i ei hytte på Skårneset. Videoene er fra 1. desember rundt klokka 22.00. På videoen vises tre personer. På bakgrunn av det som er stjålet og videoene skriver politiet at de har grunn til å tro at gjerningspersonene er fra Øst-Europa.

– Kan du utdype hvorfor dere tror gjerningspersonene er fra Øst-Europa?

– Det er basert å modus. Vi fant flere fiskestenger som manglet sneller, og vet at dette omsettes det mye av i Øst-Europa, sier politikontakt i Nesset, Anne Viken til Rbnett.

Hun opplyser at det siste innbruddet ble oppdaget for tre dager siden, og at hyttene og naustene det gjelder ofte kun benyttes i sommermånedene. Hun forteller at politiet har grunn til å tro at gjerningspersonene kjenner til området, siden enkelte av hyttene ligger svært skjult og er vanskelig å finne uten lokalkunnskap.

I forbindelse med innbruddene ønsker politiet tips fra publikum. Skulle noen ha blitt utsatt for innbrudd selv, eller ha informasjon om gjerningspersonene, bes de om å konntakte politikontakt i Nesset, Anne Vike, på telefon 71657300.

Hun opplyser om at hvis man har blitt utsatt for innbrudd, er det viktig at man ikke går inn i hytta, og lar åstedet være intakt til politiet ankommer stedet.