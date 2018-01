Sjekk den fangsten Daniel fikk i Tomrefjorden på årets første dag!

Nyheter

– Jeg har fått en del fisk jeg er veldig fornøyd med, men dette er mitt livs fangst, sier Daniel Andersen (17) til hooked.no, som først skrev om storfangsten i Tomrefjorden.

Ga god motstand

Storfangsten 1. januar ble hentet opp fra 190 meters djup. Andersen fisker mye i Tomrefjorden, men har ikke fått lange i denne størrelsen før. 172 centimeter og 31,8 kilo gir mye motstand!

– Vi var mye plaget med småhai i dag, så da jeg så at det nappet på stangen min, sa jeg til kompisen at dette helt sikkert var hai nå også. Det var det ikke. Stangen stod på dette tidspunktet og hvilte i rattet på båten, og den fløy nesten over bord da fisken satte av sted. Heldigvis hadde jeg en hand på snellen. Vi skjønte straks at det var storfisk på gang, og siden vi har fått en del lange her tidligere, tydet alt på at det var lange denne gangen også, sier han til Hooked.

– Det er helt hinsides å ha en så stor fisk i andre enden av snøret, og å bikke 30 kilo på lange hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve. En helt vill start på fiskeåret, sier 17-åringen fornøyd.

Fisker mye

Andersen kommer opprinnelig fra Skien i Telemark, men er nå bosatt i Tomrefjord. Han forteller at han fisker i alle ledige stunder. De siste par årene har han drevet med såkalt artsfiske – det vil si at han går etter ulike typer fiskeslag. Hittil har han hentet opp 108 forskjellige arter på stang her i Norge.

Fokuset hans på artsfiske kommer også tydelig fram på Instagram-profilen hans, hvor mange av fiskene er foreviget og presentert.

– Jeg tviler sterkt på at jeg kommer til å få bedre fisk enn dette i 2018, selv om fiskeåret bare så vidt er i gang, sier 17-åringen til Hooked.

Målet for året er å nå 115 arter – og å teste ut fjordene i romsdalsregionen enda mer.

Full fryser

Storfangsten fra mandag skal nå fileteres og fordeles på alle i familien som vil ha. Hans egen fryser er nemlig allerede smekkfull av lange og lysing fra tidligere turer, skriver Hooked.

Det stopper ham ikke i å dra ut etter nye og spennende fiskeopplevelser:

– Det er mye kult å fiske etter her, både stort og smått, så jeg synes jeg har det ganske bra, sier 17-åringen.

PS. Ifølge godfisk.no vil du kunne få lange på 60 til 1.000 meters dyp, men er vanligst på 300 til 400 meter. Den trives best i områder med steinbunn, og livnærer seg av andre fisker som torsk, flyndre og sild, samt hummer og sjøstjerne. Den kan bli opptil 40 kilo og to meter lang.