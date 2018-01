Nyheter

– Vi vet ikke om vi blir enige, men vi har et godt grunnlag, sa statsminister Erna Solberg like før regjeringsforhandlingene startet på Jeløya i Moss tirsdag.

– Vi er samlet for å begynne forhandlingene om det vi håper blir en regjeringsplattform og en regjering basert på tre partier, sa Solberg med Frp-leder Siv Jensen og Venstres leder Trine Skei Grande ved sin side.

Hun sier partiene har et godt grunnlag etter fire år med samarbeid, og la som tidligere vekt på at det går bedre for Norge nå enn tidligere, og at det nå blir viktig å skape en ny politikk som svarer på de nye utfordringene. Hun sier det er en formidabel oppgave å få alle i jobb.

– Vi vet ikke om vi blir enige. Vi starter nå forhandlingene, og har et godt grunnlag. Vi skal forhandle, og det ser jeg fram til. Jeg er helt sikker på at vi blir enige om en god politikk om vi bare blir enige, sier Solberg.

Jensen: – Ikke venstrehåndsarbeid

Frp-leder Siv Jensen understreker før regjeringsforhandlingene at partiene kjenner hverandre godt, men at det blir krevende forhandlinger.

– Det blir en spennende og krevende start på det nye året, å skulle sette seg ned og forhandle om en mulig ny regjeringsplattform. Det er ikke noe venstrehåndsarbeid, sa Jensen.

Hun pekte på at partiene gjennom de fire siste årene har fått god kjennskap til hverandre og kjenner hverandre godt.

– Mye av politikken trekker i samme retning, men vi vet også at det kommer til å være områder som er krevende og utfordrende å komme til enighet på. Det er viktig at vi setter i gang og både finner løsninger på områder vi lett kan løse og jobbe grundig gjennom de tingene som er vanskelige, sa partilederen.

Jensen trakk fram områder som folks privatøkonomi og skatter, trygghet for velferd, å passe på dem som faller utenfor og en god og trygg eldrepolitikk som spesielt viktig for partiet.

– Det kommer til å være mange saker som er viktige for oss når vi setter oss ned og forhandler, avsluttet Jensen.