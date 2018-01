Nyheter

provoserer en del at partiet er opptatt av at Giske skal få en rettferdig behandling, der hans rettssikkerhet ivaretas. For det er de som mener dette burde vært avgjort før jul, og at Giske burde fått sparken for lenge siden, sa Aglen til NRKs Dagsnytt 18 tirsdag.

Aglen ser på prosessen som nødvendig både for at Giskes støttespillere skal akseptere den og at de klarer å få en behandling som står seg for ettertiden.

– Det ligner mer og mer på seigpining, for det er stadig vanskeligere å se for seg at Trond Giske skal få nødvendig tillit og komme tilbake som nestleder, slår redaktøren fast.

Ap-nestleder Hadia Tadjik leste høyt fra et par av varslingssakene mot Giske under partiets sentralstyremøte tirsdag, mot Støres vilje.

– Hun så det nok som nødvendig å stå fram og kanskje tvinge fram hvor alvorlig det her faktisk er. Samtidig er det også et uttrykk for at det er en partiledelse som ikke er spesielt harmonisert, sa Aglen.