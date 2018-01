Nyheter

Mandag ettermiddag ble politiet tilkalt for bistand etter et sammenstøt mellom to biler i Molde sentrum. Det skulle blant annet fylles ut en skademelding.

Mens politiet bisto, sovnet den ene bilføreren.

Nå blir han, en mann i 20-åra, anmeldt for bilkjøring i ruspåvirket tilstand.