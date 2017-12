Tenåring i kasjotten for bråk på Kleive

Nyheter

Politiet i vårt distrikt hadde ikke så mye å gjøre lørdag kveld og natt til søndag.

– Det har vært en ganske rolig natt, konkluderte operasjonsleder Arild Reite søndag formiddag. Men helt «gjeraslause» var de ikke:

Kleive kl. 02: En ungdom i slutten av tenåra fra Fræna ble innbrakt og satt i drukkenskapsarresten etter at han hadde laget bråk på et arrangement.

– Det var vakter på arrangementet som først tok hånd om vedkommende. Han skal ha forsøkt å slå til vaktene, og ellers vært ufin. Det blir opprettet en sak for ordensforstyrrelse, sier Reite.

Operasjonslederen har ikke nærmere informasjon om hvilken sammenkomst det gjaldt, men det er kjent at det omreisende konseptet Rotlaus hadde ungdomsfest i Kleivehallen med noen hundre til stede. Festen hadde 15 års aldersgrense, med skjenking på eget område for eldre festdeltakere.

Ålesund: En mann i 20-åra blir sikta for promillekjøring i Ålesund. Han kjørte en varebil registrert for to passasjerer med 9 personer i lasterommet.

Kristiansund: To menn, begge i 20-åra fra Aure, ble innbrakt fra en privatfest i Kristiansund, og satt i drukkenskapsarresten. Den første skulle hentes på grunn av ordensforstyrrelse, men det gikk ikke helt glatt.

– Han blir også anmeldt for å ha forulempet tjenestemann, opplyser operasjonsleder Reite.

Like etter – før patruljen var ferdig med oppdraget – pågrep de den andre for vold. Han skal ha tatt kvelertak på en annen mann.

– Det står i loggen her at også andre på festen opptrådte slik at det kan bli opprettet sak mot flere av dem, sier Reite.