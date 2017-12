Ble stoppet med promille - og ti i en varebil registrert for tre

Nyheter

(SUNNMØRSPOSTEN:) Politiet i Ålesund stoppen en Toyota Hiace sent lørdag kveld like ved Ålesund rådhus. I bilen som er registrert for tre fant, de en alkoholpåvirket øst-europeisk sjåfør uten førerkort, samt ni andre med samme nasjonalitet. De fleste av dem bak i varerommet på varebilen.

- Føreren blåste til like under 1 i promille og ble tatt med til politistasjonen for blodprøve. Han vil bli anmeldt for promillekjøring og for å kjøre med flere folk i bilen enn bilen er registrert for, sier operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Reite forteller at det også er uklart om sjåføren har gyldig førerkort. Han kunne ikke fremvise dette på stedet.

Promillen på 1 er bare en indikasjon. Nøyaktig promille får en svar på med blodprøven som er tatt av den russiske sjåføren.

De 10 i bilen er alle mannskap på en båt som er innom Sunnmøre.

Saka ble først publisert i Sunnmørspoten.