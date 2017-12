Midt-Norge får av det beste nyttårsværet - men ikke vindstille

Nyheter

– Værvinnerne blir likevel Finnmark og Troms. Der blir det lite skyer, men det kan blåse kuling utsatte steder. Det er kanskje her du får sett mest av fyrverkeriet, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Dagen før nyttårsaften er dommen fra meteorologene nokså klar: Østlandet, Sørlandet og Vestlandet går en skyfull feiring i møte.

Det gode været kan strekke seg ned til Nordland, og til dels Trøndelag og Møre og Romsdal. Men der blir det mer vind.

– Her kan det blåse opptil stiv kuling utsatte steder, så det er viktig å være forsiktig, advarer meteorologen.

Bergen 10 millimeter fra årsrekord

Etter ekstremværet Birk lå Bergen an til å kunne slå forrige årsrekord i regnvær. Men rekorden fra 2015 på 3.101,7 millimeter blir nok stående, forteller meteorolog Berit Hjelle til NTB.

– Det mangler 10,4 millimeter for å tangere rekorden, sier bergensmeteorologen.

Men det betyr slettes ikke at det blir en tørr nyttårsaften. Et lavtrykk har skiftet kurs og styrer rett mot Vestlandet. Det blir regn på kysten og sludd i indre områder. Og i tillegg skal det blåse.

– Bergenserne må nok belage seg på at det kan bli vått når de skal ut og sende opp fyrverkeriet, men det vil bli plussgrader, trøster Gislefoss.

Grunnen til at det varslede regnværet ikke fører til at det blir satt ny nedbørsrekord, er at alt regnet som faller etter klokken 7 om morgenen på årets siste dag, registreres på 1. januar.

Kysten av Sørlandet kan være heldig

På Sør- og Østlandet kommer det nedbør tidlig på dagen, men det gir seg utover ettermiddagen og kvelden. Det vil fortsatt være skyet og lokal tåke, men noen steder kan det bli lettere skyer.

– Noen steder på kysten på Sørlandet kan skyene heve seg litt, sier Gislefoss.

Det blir kaldere i det meste av landet rett over nyttår. Fra 3. januar kommer temperaturen til å falle og holde seg lav en god stund.

– Da blir det nok under 10 minusgrader mange steder, både i Nord-Norge og Sør-Norge. I Finnmark er man fort under 20, kanskje ned mot minus 30, sier meteorologen.