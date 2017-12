Festbråk, vold og vandalisme

Nyheter

Her er politiet i Møre og Romsdal sine twitter-rapporter fra oppdrag natt til lørdag:

Sunndal ca kl 23 fredag kveld: Nødrakett observert i Sunndalen - området rundt Fale - politipatrulje har søkt i området uten å finne noen i nød.

Batnfjordsøra ca kl 02: Klage på festbråk fra leilighet - politiet var på stedet og dempet festen.

Festbråket startet igjen like etter at politiet hadde vært der. Politiet kjørte tilbake - endte med at en mann ble innbrakt og satt i drukkenskapsarrest

Kristiansund ca kl 02: Mann i 20-åra fra Averøy innbrakt og satt i drukkenskapsarrest - etterkom ikke pålegg om å forlate sentrum etter å ha laget bråk på serveringssted

Molde ca kl 02: Mann i 40-åra fra Molde anmeldt for urinering på offentlig sted i Molde sentrum

Ålesund ca kl 03: Mann i 20-åra fra Ålesund anmeldt for ruteknusing i Ålesund sentrum.

Kristiansund ca kl 04: Mann i 30-åra fra Kristiansund innbrakt og satt i drukkenskapsarrest etter å ha rasert sin egen leilighet.

Kristiansund ca kl 06: Tynnkledd mann i 20-åra ivaretatt av politiet på Innlandet. Hadde blitt kastet ut fra nachspiel, og manglet jakke og en sko.

Kristiansund ca kl 06: Politiet tilkalt til en privatadresse på Gomalandet. Kvinne slått av ekskjæreste - ikke alvorlig skadd.

Politiet oppretter sak - ingen pågripelse foreløpig.

Kristiansund ca kl 08: Vandaler har revet skiltene av 3 biler i Politimester Bendixensgt. Skiltene er tatt hånd om av politiet.