Travel jul for Kirkens SOS

Nyheter

Krisetelefontjenesten besvarte 2.339 telefonsamtaler mellom 22. og 27. desember, en liten økning sammenlignet med fjoråret. I tillegg har de svart på 127 henvendelser på chat og 96 sos-meldinger, skriver Dagen.

Generalsekretær Leif Jarle Theis sier til avisen at de har besvart omkring 425 henvendelser i døgnet. Han legger til at dette likevel ikke er flere enn normalt.

– Det som er tankevekkende er at det i høytiden ikke er lavere tall. Vi skulle tro at mange av dem som vanligvis trenger oss ikke hadde behov for Kirkens SOS i julen, fordi de var del av en feiring og omsluttet av et fellesskap, sier han.

Statistikken viser at de besvarte flest henvendelser i dagene før julaften, men det er ikke snakk om store forskjeller. Theis tror dette skyldes de samme årsakene som de ser resten av året.

– Det kan være ensomhet, fortvilelsen over de vanskelige relasjonene og følelsen av ikke å være god nok, sier han og legger til:

– Det bør kanskje være en påminnelse til oss alle om at vi kan være enda bedre til å se mennesker rundt oss.