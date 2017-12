Synnøve Finden får bruke «Gudbrand»

Nyheter

Tine har forsøkt å hindre Synnøve Finden i å bruke navnet «Gudbrand» på deres brunost, men Patentstyret har nå sagt ja til navnet.

I januar 2016 sendte Tine en innsigelse til Patentstyret hvor de krevde at Synnøve Findens varemerke «Gudbrand» ble slettet. Varemerket hadde blitt godkjent året i forveien. Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter har nå begge konkludert med at Gudbrand først og fremst oppfattes som et mannsnavn, og ikke en omskrivning av gudbrandsdalsost, skriver Dagens Næringsliv.

Kategoridirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden opplyser til avisen at de er glade for utfallet.

– Vi måtte skille oss ut og samtidig hjelpe forbrukerne med å forstå hva slags type ost det er. Jeg har forståelse for at Tine ønsker mest mulig handlingsrom, men vi er nødt til å skape merkenavn og produkter som folk får et forhold til, sier han.

Tine mener at ord som «Gudbrandsdalsost», og herunder «Gudbrand», ikke bør kunne brukes fritt.

– Vårt syn er at produktnavn ikke skal kapitalisere på det som er generiske navn på meieriprodukter, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine til Dagens Næringsliv.

Galtung opplyser at Tine ikke vil gå videre med denne saken.

Dette er ikke første gang Tine er i krangel med Synnøve Finden angående varemerker. I slutten av 2016 inngikk de to selskapene et forlik om bruken av beskrivelsen «jarlsbergost-type».