Mot ny rekord for sjømateksporten

Nyheter

Da vil verdien av fiskeeksporten alene ende på litt over 94 milliarder kroner i år, skriver Fiskeribladet.

NRK meldte også tidligere fredag at fiskeeksporten lå an til å lande på rundt 100 milliarder kroner – også klart ny rekord.

Norges sjømatråd skal presentere sine offisielle tall mandag 8. januar. Ved inngangen til desember sa Sjømatrådet at de forventer at total eksportverdi for norsk sjømat i 2017 vil passere 2016 med god margin.

I fjor endte sjømateksporten på 91,6 milliarder kroner. Selv om rekorden er rett rundt hjørnet, advarte sjømatrådet om at årets desembermåned kunne bli svakere enn samme periode i fjor. Prisene i år er ikke like høye som på samme tidspunkt i fjor.

– Vi forventer en svakere desembermåned enn i fjor, blant annet på grunn av fortsatt høy laksepris ut mot forbruker. Dette gjelder spesielt røykelaksmarkedet, hvor viktige markeder som Tyskland og Frankrike etterspør mindre volum enn i fjor, sa analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl ved inngangen til desember.