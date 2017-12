Mary-Ann ble romjuls-kuppet på hjemmebane

Nyheter

- Mary-Ann Samuelsen Naas er genuint opptatt av å utvikle sin idrett for barn og unge i sitt lokalmiljø, sier administrerende direktør Vidar Skaar i Gjensidige Nordmøre og Romsdal i en pressemelding.

Fredag ettermiddag ble hedersprisen «Årets Dugnadshelt» delt ut for fjerde året på rad. Prisen skal fremme og synliggjøre de mange dugnadsheltene som på frivillig basis har utmerket seg over tid, til inspirasjon og glede for sitt lag, forening eller organisasjon innen kultur og idrett.

Og prisen på 75.000 kroner gikk til Mary-Ann Samuelsen Naas.

En hedersperson

Beløpet går til det lag, forening eller organisasjon som årets dugnadshelt representerer - i dette tilfellet Elnesvågen Håndball. Beløpet benyttes til et konkret prosjekt som dugnadshelten velger ut.

- Mary-Ann Samuelsen Naas har vært aktivt spiller, er trener og har et administrativt ansvar i klubben. Hun stiller alltid opp ved dugnader og er aktivt i det inntektsbringende arbeidet i klubben. Det er slike personer vi ønsker å sette ekstra pris på, sier Vidar Skaar da han delte ut Gjensidiges hederspris Årets Dugnadshelt.

Mary-Ann kom også helt til finalen da «Årets Ildsjel» ble kåret under Idrettsgallaen på Hamar i januar i år.

Karrieren

-Hun startet sin karriere allerede som 12-åring og debuterte som talentfull målvakt på seniornivå i 1972 og spilte sin siste seriekamp i 2004. I tillegg har hun virket som trener for Elnesvågen Håndball sammenhengende i 45 år. Det betyr enormt mange dager og timer i Frænahallen samt andre arenaer på treninger, seriekamper, cuper og treningssamlinger. Hun har også hatt en sesong i MHK. Enkelte sesonger har hun hatt ansvar for ikke mindre enn åtte til 10 lag. Dette sier noe om kapasiteten til årets hedersprisvinner, sier Vidar Skaar.

Utenkelig uten Mary-Ann

- Det er nesten ikke til å tenke på hvordan klubben skulle vært uten Mary-Ann, sier håndball-leder Wenche Elnes.

- Alle klubber trenger en skikkelig ildsjel for å få dratt med seg andre ildsjeler. For Elnesvågen Håndball er det virkelig Mary-Ann som er en slik person. Hun er så flink til å se alle, til å engasjere seg bredt og til å få med seg både gutter og jenter fra hele kommunen. Jeg kan ikke tenke meg en person som fortjener denne prisen bedre enn Mary-Ann Samuelsen Naas, sier Wenche Elnes.

- Dette kom virkelig som en overraskelse. Jeg hadde ingen anelse om at det skulle skje noe slikt. Men pengene skal komme til nytte i håndballgruppa. Vi trenger også midler til mer oppmerking av banen i Frænahallen. Kanskje vi får til det nå, sier en glad Mary-Ann Samuelsen Naas.

- Det skal vi få ordnet, lover Gjensidigedirektør Vidar Skaar, mens Samuelsen Naas fikk stående applaus fra tilskuerne i Frænahallen.

Rundt 130 håndballspillere var i aksjon i fredagens showpregede håndballturnering.