– Jeg er så glad for at jeg turte å ta kampen

June Holm er ute og kjører bil. Telefonen ringer. I andre enden er Romsdals Budstikkes redaktør. Hun vet hun er nominert til «Årets romsdaling», men tør likevel ikke håpe at det er derfor han ringer. Men det er det. Hun blir helt skjelven, kjører bilen til siden og setter på blinklyset. Kåringen er hemmelig foreløpig, men hun får lov til å fortelle det til foreldrene på julaften. Som foreldre flest, blir de ikke overrasket og sier det er fullt fortjent. Det vanker flere «high fives» fra faren i dagene som følger.

Nytt perspektiv

Siden desember 2016 har June Holm, sammen med Andrea Voldum, drevet «Vi tror deg-stiftelsen.» En stiftelse som bistår voldtektsofre, arbeider for å fjerne stigma, og fremmer åpenhet rundt seksuelle overgrep. June bruker sine egne erfaringer i arbeidet. Hun ble selv voldtatt som 18-åring. Saka ble anmeldt, og endte med domfellelse.

– Voldtekta skjedde tett opp mot jul. Lenge var det ei veldig vanskelig tid for meg. Jeg prøvde å finne glede sjøl om jula var tung. Jeg har fått et nytt perspektiv på jula og livet. Jeg tar ikke noe for gitt, og velger å glede meg over det jeg har, framfor å tenke på det jeg ikke har, sier June.

Fram til for ett år siden har hun gruet seg til datoen. 22.12.09. Men i år kom og gikk dagen som alle andre dager.

– Det er et tegn på at jeg har klart å komme meg videre. Jeg kunne valgt å hate, men hvor langt kommer man med det? Jeg har akseptert at det har skjedd, og har snudd alle de vonde følelsene til noe positivt. Arbeidet med stiftelsen har gjort den tunge bagasjen lettere å bære. Jeg er ikke et offer, jeg er en vinner, sier hun.

Den viktige åpenheten

June tror åpenhet har vært avgjørende for å takle alt det vonde.

– Å snakke om de vonde opplevelsene er en måte å få dem ut av kroppen på. Desto mer vi snakker om noe, desto mindre blir tabuet, sier hun.

I mange år gikk hun med tanken om at hun ønsket å hjelpe andre som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Snart fyller «Vi tror deg-stiftelsen» ett år, og mye har skjedd på kort tid.

June har stått foran politikere på Stortinget to ganger og fortalt om arbeidet til stiftelsen, hun har reist landet rundt og fortalt sin egen historie, og hun har vært synlig i media og snakket om åpenhet og forebygging. Hun tok også initiativ til #MeToo-markering i Oslo.

– Jeg brenner for saka fordi jeg sjøl har sett hvor vanskelig det er. For meg har det vært vanskelig å fortelle min egen historie, men det opplever jeg ikke lenger. Jeg er i grunn ferdig med å snakke om det. Nå ønsker jeg å bruke tida mi på å hjelpe andre, sier hun.

Stolt og rørt

June er rørt, stolt og takknemlig over å bli kåret til Årets romsdaling.

– Det hadde ikke gått uten alle menneskene som har støttet meg. Jeg er så utrolig stolt over at jeg har fått en stemme som betyr noe i samfunnet, og setter pris på at historien min kan hjelpe andre i samme situasjon. Jeg skulle ønske jeg hadde visst dette for åtte år siden. Da følte jeg skam og ga meg sjøl skylden for det som hadde skjedd. Hva hadde jeg gjort for å fortjene dette? Men det var ikke min skyld. Jeg skulle ønske jeg allerede da hadde visst at det en dag skulle bli verdt å kjempe for det man tror på, sier hun.

Ser endringer etter #MeToo

June forteller at hun har sett store endringer i samfunnet etter at #Metoo-kampanjen startet.

– Det er nesten blitt dagligdags å snakke om seksuelle overgrep og trakassering. Det er slik det skal være. Det skjer overalt, og det er viktig at vi snakker om det. Mange føler skam og skyld. Gjennom åpenhet og samtale kan skylden plasseres der den egentlig hører heime, sier hun.

June forteller at stiftelsen har fått flere henvendelser som følge av kampanjen.

– Vi får henvendelser hver eneste dag. Kampanjen viser hvor viktig det er med åpenhet rundt overgrep og trakassering. Det spesielle med denne kampanjen er at så mange endelig opplever å bli trodd. Det er viktig at vi finner ei løsning som gir resultat. Vi er nødt til å sette i gang et holdningsarbeid. #MeToo viser at handlinger får konsekvenser, uansett hvem du er, sier hun.

June er sikker på at kampanjen er forebyggende.

– Hendelser som tidligere har blitt feid under teppet kommer fram i lyset. De som tidligere har tenkt at de kan gjøre og oppføre seg som de vil blir avslørt, sier June.

Sette grenser

Hun reagerer på at flere i ettertid har forsøkt å bagatellisere kampanjen. «Jeg kan vel ikke sitte ved siden av deg heller nå lenger» er blant kommentarene som har kommet i kjølvannet av #MeToo.

– Det handler om grensesetting. Det bør tas opp i skolen og på arbeidsplasser. Folk må få lov til å sette sine egne grenser for hva de synes er greit. Er du i tvil, bruk folkeskikk og tenk over hvordan du sjøl ønsker å bli behandlet, sier hun.

Store planer

For tida er June på juleferie heime i Tomrefjord. Den første ferien hun har hatt i år. Til neste år skal hun prøve å ta to uker.

– Men det går veldig bra hvis jeg ikke skulle få det til også. Jeg er så takknemlig for at jeg får jobbe med sakene jeg brenner for. Vi får henvendelser fra alle. Unge, eldre, menn, kvinner, gutter og jenter. Vi merker at folk har en helt annen holdning til det vi arbeider med. De ønsker å prate om det. Slik var det ikke tidligere.

June forteller at 2017 har vært et viktig år for stiftelsen, og at 2018 blir minst like viktig.

– Vi arbeider med å lage en tv-serie som skal vise hvordan vi arbeider. Den skal følge oss i ulike rettssaker og fortelle historiene til menneskene vi møter. Jeg håper den kan hjelpe andre som har vært utsatt for overgrep. De får se at de ikke er alene, og at det finnes mennesker som tror dem, sier hun. June ønsker også å bli mer politisk aktiv i løpet av neste år.

– Jeg har et ønske om å være med å påvirke. Vi har en lang veg å gå når det gjelder seksuelle overgrep. Det må skje noe større. Det ønsker jeg å være med å bidra til, sier hun. Et annet mål for neste år er å skrive ferdig boka hun jobber med.

– Jeg er godt i gang, og håper jeg skal bli ferdig i løpet av neste år. Ellers håper jeg å gjøre stiftelsen landsdekkene, og på sikt internasjonal. Vi har mange store planer, sier hun.

June ønsker å rette en stor takk til alle som har stemt henne fram til Årets romsdaling.

– Jeg er så glad for at jeg har klart å snu det verste jeg har opplevd til noe positivt. Og dette er bare starten, sier hun.