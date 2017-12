Nav beklager lange saksbehandlingstider

Nyheter

I et tilfelle NRK kjenner til måtte en kvinnelig søker vente i to og et halvt år før søknaden om uføretrygd ble ferdigbehandlet i Nav og Trygderetten.

– Det er nok slik at så lange saksbehandlingstider på uføreområdet skjer med flere. Årsaken er ikke at vi somler, men at det rett og slett er mange saker som er i behandling, sier Grete Børsheim, direktør for Nav klageinstans.

– Vi gjør nå flere tiltak for å få redusert saksbehandlingstiden, legger hun til.

Avslåtte søknader om uføretrygd kan klages videre til Trygderetten. Heller ikke der er saksbehandlingstiden rask nok. Snittet for behandling av ankesaker i Trygderetten er på drøye åtte måneder. Kravet fra Stortinget er fire måneders behandlingstid i snitt.

– Vi ønsker å få saksbehandlingstiden ned. Det vil nødvendigvis ta noe tid, men vi vil gjøre vårt ytterste, sier Trygderettens leder Trine Fernsjø.