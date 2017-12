KBK forsterker laget

Nyheter

Kristiansund: – En spiller som er god både offensivt og defensivt. Vi har hatt ham på blokka i et par år, og er veldig glad for at Stian nå valgte KBK, sier sportslig leder Kenneth André Leren i Kristiansund Ballklubb til Tidens Krav.

Semb Aasmundsen er fra Vestfold og har fortid i blant annet Mjøndalen. Han har skrevet toårskontrakt med KBK.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Kristiansund ser ut til å være en flott klubb på alle mulige måter, sier han til TK.

Dette er tredje signering for klubben etter årets sesong. KBK har tidligere i vinter hentet høgrebacken Bent Sørmo kommet fra Levanger og midtbanespilleren Brent Lepistu fra Flora Tallinn i Estland.