Folk har gitt nær 100 000 kr til familie rammet av dødsulykka på Hjelset

Det sier Eirik Kulø, 33-åringen i Kristiansund som spontant startet innsamlingsaksjon for familien som lille julaften mistet si 5 år gamle datter i dødsulykka på Hjelset. Familien, som bor i Kristiansund, var i én av tre biler med til sammen sju personer som var involvert. En mann (24) er fortsatt alvorlig skadd, men nå utenfor livsfare, ifølge St. Olavs.

Politiet: – Altfor tidlig å konkludere Mye etterforskning gjenstår etter dødsulykka på Roaldset lille julaften. Kritisk skadd mann er utenfor livsfare.

«Hva kan jeg gjøre?»

Mens Kulø håpet på 4–5000 kroner for å vise den rammete familien at lokalsamfunnet tenker på dem, er han nå fullstendig overveldet.

– Bare de første 24 timene kom det inn 36.000 kroner. Nå nærmer deg seg 100.000, sa han da Romsdals Budstikke snakket med ham onsdag.

– Hva er det ved deg, eller dine erfaringer, som gjør at akkurat du tok initiativ til å støtte familien på denne måten?

– Mange har spurt om det, og jeg har ikke noe godt svar. Jeg har ingen i min nærhet som har opplevd noe slikt. Jeg tenkte bare på hvordan de må ha det. Det er jo umulig å forestille seg smerten de står i nå.

Kulø sier uykka var tema i familien rundt bordet julaften.

– Vi snakket om hvor forferdelig det var, hvordan de må ha det, de som var rammet. Det var da jeg kom heim, at jeg begynte å gruble og spørre meg sjøl om det var noe jeg kunne gjøre. Jeg er en praktiker, så jeg opprettet spontant aksjonen på spleis.no og delte den på Facebook samme kveld.

I Facebook-posten om aksjonen, skriver Kulø at «Det er mye praktisk som også må tas stilling til rundt et slikt tilfelle, og penger bør være familiens siste bekymring i en slik tragedie.»

– Jeg har i ettertid undersøkt litt, og ser hvor mye ting koster i tilknytning til et dødsfall. Det har vært helt vilt å se hvordan folk har gitt. Dette er et eksempel på en positiv ting teknologien kan brukes til, sier Kulø, til daglig IT-konsulent ved Kristiansund sjukehus.

Givere i hele fylket

Giverviljen imponerer ham:

– Jeg har ikke ord. Jeg er bare en budbringer som satte dette i gang, og jeg hadde aldri ventet en slik oppslutning, sier han.

Mange givere er anonyme, noen står med navn. Kulø har inntrykk av de fleste er fra Kristiansund, men ser at det også er flere fra Molde og fra andre deler av fylket. Han har aldri tatt noe tilsvarende initiativ før.

Familien bestemmer

Erik Kulø sier han ikke vet hvem familien i Kristiansund er:

– Det er heller ikke viktig for meg, poenget er vise støtte fra lokalsamfunnet. Familien må få ro nå, men etter hvert vil jeg via andre instanser kontakte dem og få overført pengene. Så er det opp til dem hvordan de brukes. Skulle de si nei for egen del, kan de gi dem til et veldedig formål, det kunne jo være trafikksikkerhet eller liknende, sier han.

Aksjonen varer i 27 dager til, ifølge spleis.no.