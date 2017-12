Dropper fyrverkeri i år

Nyheter

Eidsvåg: (Driva) Helt siden årtusenskiftet har Ingolf Aarseth og hans familie sørget for et fantastisk og sprakende skue over Eidsvåg sentrum på nyttårsaften. Eidsvåginger og folk fra nærliggende bygder og kommuner har strømmet til kommunesenteret for å få med seg det flere minutt lange fyrverkeriet. I år må folk nøye seg med det de sjøl investerer i fyrverkeri.

– Nyttårsaften kommer på søndag i år. Vi har varetelling denne dagen og regner med å måtte holde på til langt på kveld for å bli ferdige. Vi har derfor bestemt oss for at vi må bryte tradisjonen med fyrverkeri i år. Neste nyttårsaften kommer vi sterkere tilbake, sier Bunnpris-kjøpmannen.

Denne saka ble først publisert av avisa Driva.