Bankkunder lurt for mange hundre tusen i bitcoin-svindel

Nyheter

– Vi har seks konkrete tilfeller der kunder av oss har meldt at de er svindlet for flere hundre tusen kroner. Av erfaring betyr det at langt flere er utsatt, sier informasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Thor Christian Haugland til NRK.

Svindlere ringer fra sveitsiske eller tyske numre og ber norske bankkunder investere i bitcoin. Kundene får så beskjed om at kryptovalutaen tar av, og at den lille investeringen har steget så mye i verdi at en ny investering er gunstig. Svindlerne ber om tilgang til kundenes nettbank, og tømmer til slutt kontoene for penger.

– Dette er svindlere som kjenner norsk banksystem svært godt. De vet om BankID og straksoverføringer vi har i norske banker, sier Haugland.

1. januar 2017 nådde prisen på en bitcoin drøyt 926 dollar. Nå, nesten et år senere, er prisen over 13.000 dollar, kryptovalutaen er et hett spekulasjonsobjekt i finansverden, og mediene er fulle av historier om folk som har tjent millioner på å investere.

– Dette utnytter nå svindlere, sier Haugland.