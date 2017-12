Uvær og betydelig snøskredfare flere steder i landet

Nyheter

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om snøskredfare i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark. Varselet gjelder for tirsdag og onsdag.

I Hardanger ventes det naturlig utløste skred som følge av mye nedbør, ubunden snø og skiftende vindretninger.

Meteorologene advarer også mot stormfare i Østfold som følge av sterk vind. Beboere oppfordres til å sikre løse gjenstander.

På Østlandet er det ventet store snømengder, og faren for glatte veier vil øke utover kvelden tirsdag.

Ulykker

Isdekke og dårlige kjøreforhold skapte trøbbel i juletrafikken i løpet av tirsdagen. Øst politidistrikt opplyser at en bilist tirsdag kjørte av veien på Romerike. En annen bilist kjørte av veien i Orkdal i Trøndelag.

På E16 ved Sollihøgda i Bærum var det så glatt at en trailer ikke greide å komme seg opp bakken, noe som skapte kø helt ned til Skui. Bilen ble til slutt berget etter samarbeid mellom politiet i Oslo og Buskerud.

I tillegg er det meldt om flere mindre trafikkuhell. En bil snurret i veibanen på E6 ved Lillehammer, mens en annen bil snurret rundt og havnet på siden ved Verdal i Nord-Trøndelag. I Hordaland er det også såpeglatt, noe som førte til at en bil kjørte av riksvei 7 ved Samnanger tirsdag kveld. De to i bilen slapp fra det med lettere skader.

I Østfold og Vestfold har vinden ført til at trær er blitt revet ned. Et tre falt over fylkesvei 108 både ved Lunde på Kråkerøy og på Spjærøy i Østfold, mens et tre har blåst over veien og tatt med seg en strømledning i Holmestrand.

Redusert fremkommelighet

I Sør-Norge førte uværet til at kun én fjellovergang var åpen for fri ferdsel tirsdag morgen – E16 over Filefjell. Senere ble imidlertid riksvei 52 over Hemsedalsfjellet åpnet igjen for normal trafikk.

Tirsdag kveld er det fortsatt kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Det er uklart når veiene åpner for normal trafikk.

Riksvei 15 over Strynefjellet er fortsatt stengt grunnet et snøras første juledag. Overgangen åpnes ikke for trafikk igjen før tidligst onsdag.

Det kan også bli kolonnekjøring på kort varsel på europavei 134 over Haukelifjell, også det på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen.

I nord er de fleste fjellovergangene åpne, og kun noen få mindre fylkesveier er stengt på grunn av uvær. Det advares imidlertid om snødekte og glatte veier.

– La bilen stå!

Uværet blir bare verre og verre utover kvelden og natt til onsdag. Forholdene er ventet å bli så ille at Statens vegvesen går ut med oppfordring om å la bilen stå hvis mulig.

– Jeg tror morgendagen er en bedre dag til å foreta hjemturen etter jul. Har du anledning til å la bilen stå, så er det en bedre løsning, sier trafikkoperatør Ronny Sleire i Statens vegvesen til NRK.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for andre juledag i Sør-Norge. Det er ventet vanskelige kjøreforhold og store mengder nedbør flere steder, spesielt i Oppland og Hedmark.

Obs-varselet gjelder for mye regn i Agder-fylkene, Telemark og Rogaland. På Østlandet kan det bli opp mot 30 centimeter snø enkelte steder, men de fleste her starter dagen med sludd og snø.

Vegtrafikksentralen opplyser at alt tilgjengelig mannskap er kalt ut og jobber med brøyting.