Brannvesenet bisto værfast kajakkpadler i Moldefjorden

Like etter 14-tiden tirsdag ettermiddag melder Molde brannvesen via Twitter at de har hentet en værfast kajakkpadler ved Hjertøya.

– Vedkommende hadde blitt overrasket av vinden. Det blåste 15 meter i sekundet der ute, så det ble litt friskt. Han ringte inn en bekymringsmelding, men sa at han tenkte å vente det ut. Vi dro ut med brannbåten og hentet han. Vi ville heller gjøre det, enn å risikere at vi måtte lete etter han senere. Det er jul, vet du, alle skal hjem, ser brannvakta ved Molde brannstasjon.