Brukte 1. juledag til å reflektere over livet og verden

Nyheter

To kor og trompet bidro til feststemning på høytidsgudstjenesten i Røbekk kirke første juledag. I tillegg til «Joy to the World» og andre korinnslag fra Røbekk kirkekor eller Fuglset mannskor, ble dagen feiret med et knippe av de store julesalmene: «Å, kom nå med lovsong», «Mitt hjerte alltid vanker», «Deilig er jorden» og «Høyr kor englar syng frå sky» - med ekstra løft og glans fra trompetens og sopranenes overstemmer.

Sokneprest Tormod Remøy brukte pilegrimen som rød tråd i sin preken, inspirert av egen pilegrimsvandring sist sommer. Han viste til hvordan kirken og kristenfolket i pietismens tidsalder mest så på livet som en ledelse man måtte gå gjennom, der det var om å gjøre å komme til himmelen så fort som mulig. Boka «Pilegrims vandring» fra 1600-tallet bygger på det synet.

– Mange salmer snakker også slik om livet og verden. For eksempel «Her kommer dine arme små.» Der står det i et vers, henvendt til Jesus - «Velkommen fra din himmelsal, til denne verdens tåredal».

Andre salmer speiler et helt annet syn, sjøl om lengsel etter himmelen er med.

Remøy viste til den mest folkekjære - «Deilig er jorden», med linjer som «gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang».

– Den avslutter med englesangen, «Fred over jorden, menneske fryd deg, oss er en evig Frelser født!». Er det ikke den gleden vi skal dele med hverandre på en første juledag, var hans retoriske spørsmål.

Og:

– Vi må ikke underslå at det er mye lidelse og vondt i verden. Men det er lyset fra gleden over Frelserens fødsel, som stråler fra den mørke stallen på julenatt, og sier velkommen hjem.