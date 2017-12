Politiet: – For tidlig å si noe om årsaken til ulykka

Nyheter

Lørdag ettermiddag var det en kraftig frontkollisjon på Fursetfjellet ved Eidsetra. Tre biler og sju personer var involvert i ulykka. Ei jente på fem år omkom som følge av kollisjonen. En mann er svært alvorlig skadet.

Da Rbnett snakker med operasjonsleder John Brattland ved 08.50-tida søndag morgen, opplyser han at det er for tidlig å si noe om årsaken til frontkollisjonen.

– Molde politistasjon tar seg av etterforskninga, og det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykka foreløpig. Det vil nok ikke komme noen konklusjon før over jul, forteller han.

Politiet opplyste i går via Twitter at det var strødd på ulykkesstedet som følge av glatt underlag, men det skal ikke ha sammenheng med ulykka.

Tidens krav har snakket med ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, som beskriver ulykka som trist, tragisk og så hjerteskjærende at det er mulig å finne de rette ordene. Han forteller til avisa at kommunens team står klare til å hjelpe familien til den fem år gamle jenta med det de måtte ha behov for.