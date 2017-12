Leteaksjon etter savnet 18-åring i Herøy

Nyheter

I 07-tida søndag morgen meldte politiet om en leteaksjon i Herøy. Gjennom natta har det pågått en leteaksjon etter en savna gutt på 18 år. Han har vært savna i over et døgn, og ble sist sett natt til i går ved Moltustranda.

– Røde Kors og norske redningshunder bistår oss i søket. Vi skal samle hovedredningssentralen når det lysner, å vurdere om vi skal trappe opp søket med redningsskøyte, siden stedet han er forsvunnet fra har nærhet til sjøen, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Brattland.

Han ber også folk i området om å sjekke eiendommene sine.

– Det kan være til god hjelp for oss. Vi tar imot alle tips fra publikum. Vi har fullt fokus på å koordinere leteaksjonen nå, sier han.

Politiet melder nå via Twitter at 18-åringen fremdeles er savnet, og at et helikopter er satt inn i søket.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.