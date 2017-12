Nyheter

Vegvesenet opplyser søndag formiddag at riksvei 7 over Hardangervidda er stengt grunnet uvær, mens riksvei 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av rasfare.

For riksvei 15 vil det bli tatt en ny vurdering klokken 12. Vegvesenet opplyser ikke når en ny vurdering av riksvei 7 over Hardangervidda vil bli tatt.

Også fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er stengt søndag formiddag.