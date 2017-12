Kongeparet vil tone ned gullbryllupet sitt

Nyheter

I 2016 var det markeringer land og strand rundt i anledning kongeparets 25 år på tronen. I år har kongens og dronningens 80-årsdager blitt behørig feiret, hele året. 2017 ble avrundet med at konge Harald denne uka ble kåret til årets navn i VG , noe han selv tror kan henge sammen med oppmerksomheten rundt feiringene. I 2018 er det gullbryllup.

I NRK-programmet « Kongefamilien 2017" 3. juledag får kongeparet spørsmål om det er på'n igjen, noe som utløser latter og et klart og unisont nei. Men det skal nok feires.

– Så stort, sier kong Harald og illustrerer med fingrene hvor bitte liten feiringen skal være.

Han understreker at det er et stort jubileum for dem personlig når det 29. august er 50 år siden han fikk sin Sonja Haraldsen i Oslo domkirke i 1968.

– Det kommer til å bli et familiejubileum, tror jeg. Norsk familiejubileum, sier han.

– Det blir nok veldig nedpå, tror jeg, føyer dronning Sonja til.

Begrunnelsen er nettopp at det har vært så mange store feiringer de to siste årene.

– Nok er nok, smiler dronningen.

Stort besøk

Blant de store høydepunktene neste år er kongelig besøk fra Storbritannia. Prins William og hertuginne Kate av Cambridge avlegger offisielt besøk til Norge 1. og 2. februar. Planene er ikke helt klare ennå, men medieoppmerksomheten blir utvilsomt stor, uansett hva som måtte stå på programmet.

Lillebror prins Harry gifter seg for øvrig med Meghan Markle 19. mai, men det er ikke kjent i hvilken grad det norske kongehuset skal være til stede der. Som barnebarn av dronning Elizabeth, som er tremenning til kong Harald, er prins Harry femmenning til prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

En annen kongelig slektning som skal feire i 2018, er kronprins Frederik av Danmark som fyller 50 år 26. mai. Han er firmenning til sin norske kollega, kronprins Haakon.

Lang reise

Blant de få programpunktene som er kjent for neste år, er det offisielle statsbesøket til Argentina. Dit reiser kongeparet i begynnelsen av mars. Utover dette kan det ventes at konge- og kronprinspar gjennomfører sine årlige reiser til to fylker i Norge. Kongeparet pleier også å være vertskap ved statsbesøk inn til Norge.

I juni kommer et annet høydepunkt når fire nye skulpturer skal avdekkes i prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Skulpturene er plukket ut blant innsendte forslag fra hele landet, tegnet eller modellert av skolebarn på 5. og 6. trinn. Fram til juni skal de fire vinnernes bidrag produseres i materialer og stil valgt av de unge formgiverne.