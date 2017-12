Jente (5) bekreftet omkommet etter frontkollisjon.

Nyheter

Ei jente på fem år er nå bekreftet omkommet etter en frontkollisjon ved Eidsetra på Fursetfjellet lørdag ettermiddag, melder politiet. Ifølge politiet var jenta hjemmehørende i Kristiansund.

Politiet fikk inn melding om ulykka ved 15.44-tida lørdag, og operasjonsleder John Brattland ved Møre og Romsdal politidistrikt fortalte om ei alvorlig ulykke.

– Dette er snakk om ei alvorlig trafikkulykke med personskader. Vegen kommer til å bli stengt lenge. Vi har fått meldinger om at minst tre personer er hardt skadd, og to har vært fastklemt, fortalte han til Rbnett rundt klokka 16.00 lørdag.

Fra Nordmøre og Romsdal

De involverte i ulykka er fra ulike steder, og er hjemmehørende i Molde, Kristiansund, Gjemnes og Oslo. De er i ulik alder, opplyser Brattland til Rbnett i 19.20-tida lørdag kveld.

I første meldingen politiet mottok fikk de opplyst at seks personer var involvert i ulykka, men operasjonsleder Brattland fortalte til Rbnett at de ikke var sikre på antallet.

Nå bekrefter han at det var sju personer og tre biler i ulykka.

– De var fordelt på tre biler, hvor fire satt i en bil, to i en annen og en fører i den tredje. Alle er sendt til sjukehus med ulikt skadeomfang, men noen er hardt skadet. De er sendt til sjukehus i Molde og Ålesund, og til legevakta i Molde, sier Brattland til Rbnett.

Hendelsesforløpet til ulykka er foreløpig ikke kjent.

Fløyet til Trondheim

Helse Møre og Romsdal skriver i ei pressemelding at en mann involvert i ulykka er fløyet fra Molde sjukehus til St. Olavs med Sea King, og statusen hans er foreløpig uavklart.

En mann i 20-åra er lagt inn på intensiven ved Molde sjukehus med moderate skader, og er stabil, ifølge pressemeldingen.

En mann i 40-åra er også innlagt på intensiven ved Molde sjukehus med moderate skader, og er stabil.

En mann i 20-åra er sendt til Ålesund sjukehus, og er innlagt på intensiven med moderate skader, og er stabil.

Vegen åpen igjen

Politiet melder via Twitter at arbeidet på stedet er ferdig, og at vegen er åpen for normal ferdsel. Sterkningen er blitt strødd, da det var glatt på stedet.