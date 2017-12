Gikk på grunn utenfor Averøy: Sju mann berget

Nyheter

Båten har gått på grunn på Brakan vest for Hestskjæret utenfor Averøy. Redningsselskapet ble varslet like før klokken seks lørdag morgen. Det var Tidens Krav som først meldte om havariet. Mannskapet på sju mann har blitt berget i land. Se video i bunnen av saka.

- Det er en 2.500 tonn stor lastebåt, som var halvlastet med rundt 1.300 tonn, forteller skipper Sigmund Kaplanski på redningsskøyta "Erik Bye".

Båten skal være 88 meter lang og har norsk reder. "Erik Bye" ligger fortsatt ved havaristen i 10-tida lørdag morgen.

- Skipper på båten besluttet å evakuere skipet. Det ligger ganske hardt på skjæret og det er hardt vær her ute. Mannskapet hadde visst problemer med å bevege seg ombord på båten. Mannskapet på sju mann ble plukket opp av et Sea King-helikopter og fraktet til Kristiansund.

- Vi er her for å sikre båten, men trenger mer slepekraft om vi skal gjøre et forsøk på å berge båten. Flere båter er allerede på veg, men det er Kystverket og reder som bestemmer den videre skjebnen.

Klokken 12 var båten på slep til Kristiansund. Båten skal ha gått av skjæret etter å ha blitt truffet av en bråttsjø. "Erik Bye" skal ha fått satt ut lettbåt, fått mannskap ombord og fikk festet sleper i siste liten.